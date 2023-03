Três pessoas são presas em BH com 200 kg de fios de cobre furtados

Os 200 kg de fios de cobre furtados foram encontrados durante revista em carro dos suspeitos (foto: Reprodução)

Três pessoas, com idade entre 20 e 30 anos, foram presas na manhã desta quarta-feira (22/3) com 200 kg de fios de cobre furtados, no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam dentro de um Fiat Palio branco, naRua Cata Preta, quando foram abordados pelos policiais.

Durante revista no veículo, os 200 kg de fios de cobre furtados foram encontrados.

Ainda de acordo com a PM, os três suspeitos têm outras passagens pela polícia por outros crimes.



O material foi apreendido e o trio foi preso. A ocorrência está em andamento e será encaminhada para a Polícia Civil, que investigará o caso.

Furto de fios de cobre

Na segunda-feira (20/3), depois de mais de 30 dias parado devido a greve, o metrô de Belo Horizonte registrou lentidão nas viagens entre as estações Cidade Industrial e José Cândido devido ao furto de cabos de cobre.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais (CBTU-MG), os trens tiveram de circular nesse trecho com velocidade de 25km/h a fim de garantir a segurança do tráfego e dos usuários. A previsão é que, até o próximo sábado (25/3), todos os pontos danificados sejam restabelecidos.