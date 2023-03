Preservação ambiental: Itabira implementa o programa "Esse Rio É Meu"

Projeto foi idealizado pela presidente do Planetapntocom, Silvana Gontijo. A ação já foi implantada no Rio de Janeiro. (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

A Prefeitura de Itabira e a organização Planetapontocom formalizaram um convênio para mobilizar professores e alunos da rede municipal de ensino em relação à preservação dos rios. Fruto do projeto “Esse Rio É Meu”, o lançamento da ação no município mineiro acontece na Secretaria Municipal de Meio Ambiente na próxima quinta-feira (23/3).O jornalista Zeca Camargo é uma das presenças confirmadas.



A ação vai envolver 48 escolas da rede municipal, totalizando 1.180 professores e mais de 9.380 alunos. O projeto acontecerá de forma articulada com a grade curricular das instituições de ensino e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O programa foi criado após uma pesquisa realizada com mais de 4 mil professores, que tinha o objetivo de saber a causa que mais mobiliza crianças e jovens no Brasil. A preservação ambiental, com ênfase na questão hídrica, foi a pauta de maior destaque. Daí surgiu o programa "Cidades, Salvem seus Rios".



O projeto piloto foi lançado em 2015 no Rio de Janeiro. A iniciativa contemplou cerca de 28,5 mil alunos e 540 professores de 27 escolas públicas e privadas na bacia do Rio Carioca, que nasce na Floresta da Tijuca e deságua na Baía de Guanabara.



"Além da ação de recuperação, o projeto piloto levou o Carioca a ser o primeiro rio urbano brasileiro tombado como patrimônio histórico e cultural. Outro resultado importante foi a aprovação, em abril de 2019, da Lei Municipal nº 6.535, que estabelece a implementação do projeto 'Esse Rio é Meu' no âmbito de todas as escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro", explica a organização do evento.