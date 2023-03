Homem morre baleado e outro fica ferido em porta de distribuidora de bebida

Polícia foi acionada via 190. Quando os militares chegaram, homem estava caído na calçada, já sem vida (foto: Reprodução)

Um homem, de 26 anos, morreu a tiros e outro, de 19, foi baleado na porta de uma distribuidora de bebidas no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas, que não quiseram se identificar, informaram à PM que a dupla estava conversando na porta do estabelecimento na noite desse domingo (19/3) quando dois homens em uma moto chegaram.

O passageiro, que estava armado, disparou contra as vítimas. Após o crime, eles fugiram.

A perícia foi acionada. O homem, de 26 anos, morreu no local do crime com um tiro no queixo. O outro foi socorrido por populares para o Hospital São Judas Tadeu com cinco perfurações de arma de fogo.

Após atendimento, ele foi transferido para o Hospital Risoleta Neves.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima morta não tinha passagens pela polícia, mas testemunhas afirmaram que ele se envolvia constantemente em brigas e discussões, e, inclusive, já foi ameaçado de morte.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga o caso.