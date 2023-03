Idoso é morto a tiros na frente da esposa e cunhada em Ribeirão das Neves

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (foto: Reprodução)

Um idoso, de 67 anos, foi morto a tiros na frente da esposa e cunhada na tarde desse domingo (19/3), no bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os três estavam dentro de um carro na Avenida Palmeiras, altura da saída para BR-040, quando foram fechados por uma moto preta e um veículo prata.

Dois homens desceram do carro e dispararam armas. As mulheres não se feriram. Logo depois do crime, os suspeitos voltaram para o veículo e fugiram pela BR-040, sentido Sete Lagoas.

A perícia foi acionada e esteve no local. O homem levou um tiro no pescoço e dois na cabeça. Três estojos de munição foram recolhidos pelos peritos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.