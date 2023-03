Vídeo: policial militar espanca mulher trans durante abordagem em Minas

Violência foi registrada em vídeo no último domingo (12/3) e viralizou nas redes sociais (foto: Redes sociais/Reprodução) Uma mulher transexual foi espancada por um policial militar durante uma abordagem no município de Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. Antes disso, um grupo de homens também praticava a agressão. A violência foi registrada em vídeo no último domingo (12/3) e viralizou nas redes sociais.





Em nota à imprensa, a assessoria da Polícia Militar disse que foi chamada ao local para separar uma briga causada pela mulher trans, segundo informações de testemunhas. Conforme o comunicado, houve tentativa de diálogo com ela, que estava com "uma pedra em uma das mãos oferecendo risco para as outras pessoas e para os profissionais em serviço".



Agressão do policial



No entanto, outro vídeo flagra o PM espancando a vítima, que cai no chão e segue sendo atacada por ele. Presentes no local registraram as agressões, mas ninguém a ajudou.

Ainda conforme a versão das autoridades, a mulher não obedeceu às ordens de parada, resistiu à prisão, mas terminou contida e encaminhada à delegacia.





Em relação à abordagem violenta do militar, a instituição policial relatou que as imagens ainda estão sendo analisadas e, se for o caso, irá “fazer uma investigação a respeito”.





Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ressaltou que “o procedimento foi lavrado pela Polícia Militar e encaminhado ao Juizado Especial Criminal de Passa Quatro”.