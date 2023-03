Crianças vandalizam unidade de saúde em Januária; atendimento é suspenso

Medicamentos e luvas foram jogados no chão da unidade de saúde em Januária (foto: Prefeitura de Januária/divulgação)

Quase 300 doses de vacina perdidas, aparelhos danificados e suspensão do atendimento médico à população. Essas foram as consequências do vandalismo em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Januária, às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas.

A unidade de saúde, localizada no Bairro Cerâmica, foi invadida na tarde de domingo (12/3), sofrendo uma série de danos. De acordo com investigação da Polícia Civil, o vandalismo foi cometido por um grupo de crianças, na faixa de sete a 11 anos, das quais duas (de 7 e 11) confessaram a invasão do posto de saúde e informaram a participação no ato de outros dois menores (de 9 e 11 anos).

Devido aos estragos, o posto de saúde foi fechado na segunda-feira (13/03), deixando de atender uma moradora de 12 bairros, que, juntos, têm uma população estimada em 21,5 mil pessoas, segundo a prefeitura de Januária. O atendimento na UBS foi retomado somente na tarde desta terça-feira.

A invasão do prédio foi descoberta pelos funcionários da Unidade Básica de Saúde na manhã de segunda-feira, quando eles chegaram para trabalhar.

A secretária municipal de Saúde de Januária, Luciene Almeida, afirmou que o posto de sáude foi alvo de um “ato de vandalismo”, que provocou um “prejuízo imensurável para a população”. “Além de bagunçar toda a unidade, derramaram medicamentos e luvas no chão. Estragaram a documentação e desligaram a câmara fria”, descreveu Luciene.

Segundo a secretária, com o desligamento do sistema de refrigeração, foram perdidas 285 doses de vacinas que estavam armazenadas na UB do Bairro Cerâmica, entre elas imunizantes contra a COVID-19, Influenza (gripe) e febre amarela, além da vacina bivalente.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as quatro crianças participantes da invasão da Unidade Básica de Saúde de Januária foram identificadas e que os materiais retirados da UBS foram recuperados.

“A investigação começou depois que a equipe que trabalha no Posto de Saúde encontrou o lugar vandalizado e acionou a Polícia Civil. Conforme verificado pela equipe, as portas estavam abertas e havia documentos, luvas, blocos de receituários, medicamentos e vacinas espalhadas pelo chão. Além disso, um aparelho de inalação foi danificado e outro usado para sessões de fisioterapia estava cheio de água”, informou a Polícia Civil .

Paredes pichadas

Ainda segundo a PC, o delegado William Fernandes de Araújo, de Januária, revelou que investigadores encontraram uma das paredes da unidade de saúde pichada, escrita a palavra “discupa” (sic). Além disso, foram escontrados escritos do nome de um dos invasores e duas iniciais. Com base nas informações levantadas, os policiais identificaram os quatro garotos envolvidos na ação delituosa.

“Sobre os fatos, todos os quatro confirmaram que haviam vandalizado o posto de saúde e subtraído canetas, grampeadores, teclado para computador, fitas adesivas, brinquedos e aparelho de medir pressão, dentre outros”, informou a polícias civil.

O delegado Willian Fernandes disse que alguns objetos retirados da UBS foram recuperados em um lote vago e outros em uma casa abandonada. "Realizei contato com o Conselho Tutelar para acompanhar as crianças", afirmou o delegado.

Ele anunciou ainda que o inquérito será concluído nos próximos dias e enviado para a Justiça.