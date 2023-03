Integrante de facção do Rio de Janeiro é preso em bairro de luxo de BH

BE

Conhecido como Chapola do Dendê, Marcos Vinícius era procurado por tráfico no Rio de Janeiro (foto: PCMG / Divulgação) Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi preso na tarde desta terça-feira (14/3) em Belo Horizonte. Marcos Vinícius dos Santos, conhecido como Chapola do Dendê, estava em uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-Sul da capital.





Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais não informou se o homem é suspeito de cometer crimes no estado e quais serão os próximos passos da investigação.



“Neste momento, o cumprimento do mandado de prisão está sendo realizado, e as diligências seguem em andamento”, informou a corporação.