Suspeito de abuso sexual e sequestro de mulher em Goiás é preso em Minas

Carro foi apreendido junto com suspeitos (foto: PCMG) Um homem, de 51 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (13/3), em Divinópolis, suspeito de ter participado de um sequestro, extorsão e abuso sexual cometidos contra uma chefe de cozinha em Goiânia. O caso aconteceu em maio de 2022.





Segundo a Polícia Civil, na ocasião, dois homens armados abordaram a vítima nas proximidades de um supermercado. Após tomarem o celular dela e acessarem a conta bancária - em que havia R$ 27 mil guardados -, os homens realizaram o sequestro.





- Obrigaram a efetuar um empréstimo, pela internet, de R$ 15 mil;





- Foram a uma casa de câmbio, em que um dos criminosos se passou de filho da vítima, e a obrigou a sacar R$ 42 mil. Depois converteram o dinheiro em euro;





- Passaram a mão nas partes íntimas da mulher como forma de intimidá-la durante o crime

Segundo a Polícia Civil, o homem preso em Divinópolis, cerca de 800 quilômetros do local do crime, tem extensa ficha criminal e é natural do estado de São Paulo. Ele foi encontrado em uma casa localizada no bairro Santos Dumont.

“Os presos, oriundos do estado de São Paulo, são suspeitos de uma série de outros crimes patrimoniais praticados em diversos estados da federação, em especial sequestros relâmpagos praticados mediante extorsão para obtenção de valores depositados”, explicou o delegado Samuel Moura, responsável pelas investigações do caso.

Um outro suspeito foi preso em Campinas. Além das duas prisões, os policiais apreenderam dois carros: um usado no dia do crime e outro comprado com o dinheiro roubado da vítima.