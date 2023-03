Mulher é perseguida e esfaqueada pelo ex ao descer do ônibus; veja vídeo

Uma mulher de 30 anos foi esfaqueada ao descer de um ônibus, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora, na noite dessa segunda-feira (13/3). O autor do crime é o ex-companheiro da vítima, de 18 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, os agentes faziam patrulhamento pela avenida quando viram o crime. Imagens gravadas por pessoas que estavam na Getúlio Vargas mostram a vítima correndo do autor.

Segundo a corporação, os dois se relacionaram por três meses até que a vítima encerrou o namoro. O autor já perseguia a vítima e esperou que ela descesse do ônibus para tentar uma conversa. Após a recusa da mulher, ele sacou a faca, a perseguiu e a atingiu três vezes.

A vítima recebeu os primeiros socorros do Samu. Depois, foi encaminhada, em estado grave, para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora. Ela foi esfaqueada na barriga, nas costas e nos braços.

Faca usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar (foto: PMMG)

O autor da tentativa de feminicídio foi levado para a Delegacia de Juiz de Fora. A arma usada no crime foi apreendida.

Segundo caso em menos de uma semana

Na última quarta-feira (8/3), outra tentativa de feminicídio foi registrada em Juiz de Fora. Na ocasião, uma mulher, de 35 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, dentro da própria residência

Na hora do crime, a mulher cuidava do filho do casal, de apenas 7 meses. Além de esfaquear a vítima, o homem tentou explodir a residência ao ligar o botijão de gás e acender o isqueiro. O plano deu errado porque o gás acabou na hora, segundo a Polícia Militar.

A vítima foi levada para o HPS em estado grave. A reportagem do jornal Estado de Minas tentou atualizar o estado de saúde dela, mas não obteve retorno.