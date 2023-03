BR-381: batida entre carro e caminhão deixa mulher ferida gravemente

Um passageiro que estava na parte de trás do veículo menor foi atendido com suspeita de fratura na perna direita (foto: Divulgação/Sala de Imprensa CBMMG)

Uma batida entre um carro e um caminhão no km 375 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na manhã desta terça-feira (14), deixou uma pessao ferida gravemente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Uma batida entre um carro e um caminhão no km 375 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na manhã desta terça-feira (14), deixou uma pessao ferida gravemente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.













Leia também: Acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita a BR-381 em Betim O passageiro que estava no banco de trás do carro foi atendido com suspeita de fratura na perna direita. Já o motorista do caminhão e o passageiro no banco do carona não apresentavam lesões ou necessidade de atendimento médico prioritário.





Os bombeiros também desconectaram os cabos das baterias dos veículos envolvidos para evitar o risco de explosão e atuou na contenção de óleo da pista com aplicação de serragem. Esse processo foi realizado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a liberação do trânsito e encerramento da ocorrência.