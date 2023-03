Batida entre carro e caminhonete deixa três feridos na BR-381

Vítimas de acidente na BR-381 foram socorridas pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ao menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro, na BR-381, na altura do km 435, em Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da noite deste domingo (12/3).De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma criança, de 8 anos, que teve um corte na cabeça. A mãe da criança também se feriu e foi resgatada inconsciente pela equipe dos bombeiros. A aeronave Arcanjo se deslocou para fazer o socorro à família.A terceira vítima foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital.Ainda não há informações sobre as causas do acidente.