Terça-feira (14/3) é de muitas nuvens e chuva isolada em Belo Horizonte

Sol começa a aparecer entre nuvens no início da manhã em Belo Horizonte (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

A chuva volta a cair em Belo Horizonte, nesta terça-feira (14/3), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante o dia e à noite, o céu da capital mineira ficará encoberto por muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.









Novamente, grande parte do estado está em perigo potencial, segundo o Inmet . O Triângulo Mineiro, o Centro-Oeste de Minas e partes do Alto Paranaíba e do Sul de Minas estão cobertos pelo alerta laranja de perigo de chuvas intensas para esta terça.



Já as Regiões Central, Noroeste e partes do Norte de Minas, Sul de Minas e Zona da Mata estão dentro da área amarela de perigo potencial de chuvas intensas.

No restante de Minas Gerais, o clima fica parecido com o de Belo Horizonte, variando entre pancadas de chuva com e sem trovoadas durante todo o dia, com exceção de uma parte do Norte de Minas, mais próxima da divisa com a Bahia, onde não deve chover. A incidência de trovoadas deve ser maior durante a noite.