Com ajuda de vítima, polícia recupera carga de suplementos alimentícios

Parte dos suplementos recuperados pela Polícia Civil em Uberlândia (foto: PCMG)

Tendo como peça fundamental um empresário que foi vítima de ladrões, uma carga de suplementos alimentícios, roubada em 7 de fevereiro, de uma distribuidora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, avaliada em R$ 200 mil, foi recuperada pela Polícia Civil. Três homens foram presos por envolvimento no crime, sendo dois deles por receptação e um pelo furto.

A Polícia Civil foi procurada pelo sócio da empresa roubada. As informações que passou, segundo os investigadores, foram determinantes para que se chegasse aos autores do crime.

Ele contou que um homem o procurou oferecendo produtos bens alimentícios para vender. Por meio de imagens, o empresário identificou os produtos como sendo dele. O suposto intermediário ofereceu-se para apresentá-lo a outros conhecidos que estariam em posse dos bens.

Assim, foi montada uma operação policial, com a participação do empresário. No momento em que a vítima adentrou o imóvel do vendedor, a equipe da Polícia Civil abordou os suspeitos.

No local, foram recuperados diversos produtos subtraídos da distribuidora, entre eles, caixas de barra de proteína, castanhas do Pará, um aparelho de ar condicionado portátil, um celular, uma agenda de anotações e uma bicicleta.

Todo o material foi reconhecido pela vítima. Ainda na residência, em um dos quartos, os policiais localizaram uma munição calibre 9mm e uma réplica de arma de fogo tipo pistola.

As prisões

Duranta a investigação, um dos suspeitos entrou em contato com um quarto indivíduo que estaria em posse de outros suplementos subtraídos. Ele informou que o material seria entregue à polícia, que o localizou em um lote vago, sendo: 22 vitaminas; 25 potes de creatina; 11 blisters de cafeína; cinco blusas de frio; dois sacos de castanha; 32 potes de proteínas; cinco potes de glutamina; 18 reffis de proteínas; quatro caixas de barras de proteínas e duas garrafas de suplementação.

A equipe policial rastreou o veículo utilizado pelos suspeitos no dia do crime e encontraram o restante dos produtos furtados. Os três homens foram autuados em flagrante, e todo o material restituído às vítimas.