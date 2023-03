Segunda-feira (13/3) é de calor e céu com muitas nuvens em Belo Horizonte

Previsão é de máxima de 30º nesta segunda-feira (13/3) (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press) Apesar de o sol ter que dividir espaço no céu com muitas nuvens, nesta segunda-feira (13/3), o calor segue firme em Belo-Horizonte e as temperaturas ficam entre 19º e 30º, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Segundo o Inmet , durante todo o dia, e também à noite, o céu terá muitas nuvens e os ventos ficam entre fracos e moderados. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 80%.





O instituto colocou, ainda, partes de Minas Gerais em área de perigo e perigo potencial de fortes chuvas. A área de perigo potencial, com alerta amarelo, compreende as regiões Central, Zona de Mata e Noroeste do estado, além de parte do Alto Paranaíba.

LEIA MAIS 15:43 - 12/03/2023 COVID: BH começa a aplicar dose de reforço em crianças de 8 a 10 anos

21:23 - 12/03/2023 BH: jovem confessa que matou namorada por ser xingado de inútil em briga Já a área sinalizada com o alerta laranja, de perigo, engloba a região Central, incluindo Belo Horizonte, a Centro-Oeste, o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro e parte da Zona da Mata. As regiões do Rio Doce, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e o Norte de Minas ficaram fora da zona de perigo.





Na maior parte de Minas Gerais, o clima será como o de Belo Horizonte, com calor e sol entre nuvens. Nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, o céu terá de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em partes das regiões Central, Zona da Mata, Alto Paranaíba e Noroeste, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. No Norte de Minas e em partes dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o dia será de céu com poucas nuvens.