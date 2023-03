Passeio com gambá: relato de volta à noite no Parque Municipal viraliza

Nas considerações finais, 'Belory' diz que gostou da experiência. (foto: Reprodução @BHeMeupais)

Com a expansão do horário de funcionamento do Parque Municipal de Belo Horizonte, passeios noturnos no local são a nova programação de moradores da capital mineira. Quem for fazer o tour, prepare-se para encontrar casais em um encontro romântico e animais que vão te acompanhar, como gatos e gambás.

Leia mais: Com horário ampliado, Parque Municipal de BH terá reforço na segurança O Parque Municipal de BH passou a funcionar com novos horários, desde essa quarta-feira (8/3), e está com a segurança reforçada.

O perfil Belory (@BHeMeupais) no Twitter compartilhou o passeio noturno que fez no parque na noite desta quinta-feira (9/3). O relato viralizou e conquistou outros belo-horizontinos, que querem fazer o tour.

Não muito cheio, acredito que, por a notícia ser muito recente, mas com um movimento já bem satisfatório, longe de estar vazio. Tem gente por todo canto, em sua maior parte, pessoas fazendo caminhada e demais atividades físicas pic.twitter.com/6ZHxFlzv78 %u2014 Belory (@BHeMeupais) March 10, 2023



Nas considerações finais, ‘Belory’ diz que gostou da experiência. “Acredito que o público tende a aumentar, na medida que a população for descobrindo essa extensão de horário. Até lá, é bom ver a questão dos quiosques. Acho uma boa também focarem em trazer eventos culturais acessíveis para a população neste período”, disse.







Considerações finais: Gostei. Acredito que o público tende a aumentar, na medida que a população for descobrindo essa extensão de horário. Até lá, é bom ver a questão dos quiosques. Acho uma boa tbm focarem em trazer eventos culturais acessíveis para a população neste periodo. pic.twitter.com/zfEOo2iadf %u2014 Belory (@BHeMeupais) March 10, 2023

Leia o fio completo: Apesar da crítica séria - e pertinente -, o fio do passeio de Belory pelo Parque Municipal tem um tom cômico.

Minha avaliação sobre o funcionamento noturno do Parque Municipal- Segue a Thread %uD83E%uDDF6 pic.twitter.com/25xCJpARfS %u2014 Belory (@BHeMeupais) March 10, 2023