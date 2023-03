Vídeo: homem agarra, beija e acaricia manequim

Homem foi flagrado agarrado a um manequim feminino de uma loja, que recebeu beijos e carícias do admirador (foto: Arquivo pessoal) O amor está no ar – ou melhor, na vitrine! Um vídeo no mínimo inusitado tem divertido alguns internautas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Um homem foi flagrado em uma loja agarradinho a um manequim feminino, que recebeu beijos e carícias do admirador.





Vídeo: gari de Contagem viraliza ao resgatar gatos presos em saco de lixo Um colega de Matheus, que trabalha com entregas de alimentos e preferiu não se identificar, também presenciou a cena. “Eu estava preparando outra corrida, quando o cara apareceu do nada e começou a beijar o manequim. Eu até pensei em gravar, mas acabei deixando pra lá porque estava um pouco atrasado”, conta.

No início do vídeo, o homem aparece agarrado ao manequim, que está com um vestido curto vermelho de bolinhas brancas. Ele então o beija na boca e, na sequência, ajeita a peruca e faz alguns carinhos com as mãos.

Nos comentários dos vídeos que circulam na internet, o entretenimento também foi garantido. “Um casal de vitrine, diga-se de passagem”, brincou um internauta ao fazer um trocadilho. “Cada um se vira com o que pode. Pelo menos, ele não vai ser traído”, escreveu outro.

E teve até elogios! “Lindo, pô! Tá beijando. Tá cuidando. Muita mulher não é tratada tão bem assim. Está de parabéns!”, disse um usuário. E você? O que achou dessa história?