Sexta-feira (10/3) é de céu nublado em Belo Horizonte

Com o céu com muitas nuvens, BH deve ter dia com melhor umidade relativa do ar e chance de chuvas (foto: Gladyston Rodrigues/ EM / D.A. Press)

O solzão que brilhou em BH nos últimos dias não deve dar as caras nesta sexta-feira (10/3). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista na capital é de 29ºC e a mínima registrada nessa madrugada foi de 18ºC.

A previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. Já durante o fim de semana, a capital tem tempo fechado no sábado e céu nublado no domingo.

Em Minas Gerais, parte do estado está sob alerta amarelo do Inmet, com risco de chuvas intensas e perigo potencial. As regiões central e nordeste de Minas, na divisa com a Bahia, estão fora da zona de perigo. As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paraíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Grande BH têm céu parcialmente nublado ou nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Leia: Moradores de condomínios denunciam ameaças ao Meio Ambiente

Nas demais regiões, a sexta é de céu claro a parcialmente nublado, com previsão de pancadas isoladas.

Ontem o tempo foi seco no estado e nenhuma cidade mineira ficou entre as que tiveram maior índice pluviométrico no país. Mas o calorão fez parte da vida dos mineiros, sendo que Itaobim registrou a maior temperatura do estado, alcançando 36,7ºC.