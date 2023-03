Caminhoneiro que atropelou e matou mulher no Anel alega acidente

A delegada Letícia Gamboge (C) informou que as investigações vão apontar se houve ou não intenção do caminhoneiro de matar a vítima (foto: PCMG/Divulgação)

O caminhoneiro, de 39 anos, que matou a mulher, Jaqueline Miranda Evangelista Ferreira, também de 39, atropelada no Anel Rodoviário, no Bairro Olhos D’água, na quinta-feira (2/3), na frente da filha, de 6 anos, está preso no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi preso numa casa, no Bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a delegada-a chefe do DHPP, Letícia Gamboge, a polícia investiga as circunstâncias envolvendo a morte da vítima, uma vez que o suspeito alega ter sido um acidente. Segundo testemunhas, ele teria passado sobre a mulher duas vezes.

“Indubitavelmente se trata de uma morte violenta; ela foi vítima de um atropelamento. Nosso objetivo com as investigações é exatamente apurar se se trata de crime doloso, ou seja, se foi intencional, ou de crime culposo, se não havia a intenção em matar a vítima”, explica a delegada.

Segundo ela, independentemente de haver ou não a intenção em matar, imediatamente após os fatos, policiais iniciaram as buscas pelo suspeito e, no dia seguinte ao crime, foi pedida a sua prisão temporária. “De toda forma, como resta evidenciado pelas imagens coletadas em câmeras de segurança no entorno do local, ele não prestou socorro à vítima.”

Ao prestar depoimento, o homem disse que não teve a intenção de matar a companheira, mas confirmou que, após o atropelamento reconheceu que se tratava da esposa. Segundo afirmou à polícia, ele ficou nervoso diante do ocorrido e por isso não teria prestado o devido socorro. Quanto à filha do casal, que estava no local, o caminhoneiro alega que não percebeu a presença da menina.

As investigações ainda estão em andamento, com a coleta de novos depoimentos de testemunhas, exames periciais e levantamentos de campo visando à total elucidação dos fatos.

A advogada do caminhoneiro disse que vai entrar com um pedido para que ele responda ao processo em liberdade, e alegou que a filha do casal, que viu a mãe ser morta, precisa da presença do pai, já que perdeu a mãe.

Irmã da vítima

A polícia leva em consideração informações passadas pela irmã da vítima, Cristina Miranda, de que o motorista tem histórico de uso de drogas e rebite, e que, por isso, Jaqueline o monitorava