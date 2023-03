Vídeo: raios e relâmpagos deixam moradores em alerta na Grande BH

Uma grande quantidade de raios e relâmpagos deixou moradores da Grande BH em alerta na noite desta segunda-feira (6/3). A Defesa Civil da capital mineira sugere que, nestes casos, as pessoas evitem locais abertos e não façam uso de equipamentos elétricos.

O órgão municipal emitiu um comunicado para a possibilidade de chuva até esta terça-feira (7/3). A precipitação pode chegar a 20 milimetros, com rajadas de vento que podem chegar a 45 km/h.Alertas de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos e outros fenômenos podem ser recebidos por SMS por moradores de Belo Horizonte. Os interessados devem se cadastrar com uma mensagem para o número 40199 com o CEP da sua rua. A seguir uma mensagem de confirmação será enviada. O serviço é gratuito.

Vista do Belvedere em direção a Nova Lima mostra o céu iluminado por descargas elétricas nesta segunda-feira (6/3) (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

Raios

Recomendações

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



O Brasil é o país que registra mais descargas elétricas no mundo. Anualmente são cerca de 70 milhões de raios no território nacional.Uma projeção feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que, nas últimas décadas, a incidência deve chegar a cerca de 100 milhões de ocorrências por ano.