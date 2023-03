Brumadinho: Governo de Minas repassa R$ 232 milhões do acordo judicial

Repasse é previsto no Anexo IV do edital que dispõe sobre programa de fortalecimento do serviço público no município (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 13/01/2021)









O acordo assinado entre o Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), com a Vale S.A., em 4 de fevereiro de 2021, tem um valor global superior a R$ 37,6 bilhões . Desse montante, a mineradora deve repassar ao governo do estado cerca de R$ 11,06 bilhões.





Essa distinção acontece devido às especificações do acordo, que foi dividido em “obrigações de fazer da Vale”, quando a empresa paga e executa projetos de reparação, e “obrigações de pagar da Vale”, quando a mineradora repassa os recursos para a execução dos projetos.





O acordo visa reparar os danos da tragédia-crime ocorrida com o rompimento das barragem, que tirou a vida de 272 pessoas e impacta a vida de milhares atingidas ao longo da Bacia do Rio Paraopeba.





Do total a ser repassado, R$ 18,2 bilhões já foram pagos pela mineradora, destinados a diferentes aplicações e formas de execução. Dos valores previstos para implementação de projetos e ações pelo governo estadual, R$ 4,4 bilhões foram pagos pela Vale.



O Governo de Minas Gerais anunciou a transferência de R$ 232 milhões para as contas da Prefeitura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, oriundos do Acordo Judicial de Reparação aos danos decorrentes do rompimento das barragens na Mina Córrego do Feijão, em janeiro de 2019.