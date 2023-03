Vitimas de picadas de abelhas deixam centro de saúde em Itacambira

Vitimas de picadas de abelhas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, Samu e PM (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)



A mulher de 47 anos e um homem, de 32, deram entrada na unidade no fim da tarde de domingo, após serem atacados pelo enxame. Duas vítimas de um ataque de abelhas na zona rural de Itacambira, no Norte de Minas, deixaram o Centro de Saúde nesta segunda-feira (6/03).A mulher de 47 anos e um homem, de 32, deram entrada na unidade no fim da tarde de domingo, após serem atacados pelo enxame.





Os turistas se deslocaram em um micro-ônibus em Montes Claros, a 90 quilômetros de Itacambira, para um passeio na região, onde também se acamparam.



Gato fica preso entre roda e sistema de frenagem e bombeiros são acionados Ao todo, 25 pessoas foram atacadas por abelhas da espécie "europeia", na tarde de domingo, próximo a uma cachoeira, na zona rural de Itacambira.Os turistas se deslocaram em um micro-ônibus em Montes Claros, a 90 quilômetros de Itacambira, para um passeio na região, onde também se acamparam.





O ataque do enxame ocorreu em um local de relevo acidentado, próximo à cachoeira do "Chacrão" e do córrego "Vaca Morta", de acordo com informações de moradores.





Para fugir das abelhas, seis pessoas se deslocaram para um ponto alto, em um local de difícil acesso.





As vítimas das picadas das abelhas foram resgatadas e socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, que também contou com o apoio da Polícia Militar e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu).





As equipes tiveram que se deslocar por três quilômetros a pé até o local onde ocorreu o ataque.