Idosa e jovem ficam feridas, e cão morre durante ataque de abelhas em MG

Idosa de 88 anos e uma jovem, de 22, ficaram feridas durante ataque de abelhas em Lagoa da Prata (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um ataque de abelhas nesta terça-feira (28/2), no município de Lagoa da Prata, na região Centro-Oeste de Minas, deixou um idosa de 88 anos e uma jovem, de 22, feridas. Um cão, que também foi atacado, morreu no local.





No local, os bombeiros se depararam com uma grande quantidade de abelhas sobrevoando o imóvel e os moradores do lado de fora, sendo que um deles informou onde estava a colmeia de abelhas.

Além da idosa e da jovem que foram atacadas e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade, dois cachorros foram picados, sendo que um deles não resistiu aos ferimentos.

Dois apicultores deram apoio às diligências do Corpo de Bombeiros no local e realizaram a captura da colmeia. Os moradores foram orientados a deixar a residência até que os insetos fossem embora.