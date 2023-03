De uma grupo de 25 pessoas, seis se perderam em mata após ataque de abelhas (foto: PIXABAY)

Seis turistas ficaram perdidos em mata depois de um ataque de abelhas europeias na tarde desse domingo (5/3), na zona rural do município de Itacambira, Região Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um grupo de 25 pessoas estava próximo à cachoeira do Curiango quando foi atacado por um enxame de abelhas europeias.

Por causa do ataque, seis pessoas ficaram perdidas em um local de difícil acesso da região.



Elas foram resgatadas pelos militares no início da noite de ontem.

As vítimas do ataque foram atendidas e medicadas pelo Samu do município de Itacambira.