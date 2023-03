Polícia apreende 27 celulares sem nota fiscal em bagageiro de ônibus

Nenhum objeto apreendido no Anel Rodoviário tinha nota fiscal (foto: PMRv/Divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 27 aparelhos celulares de modelo iPhone sem nota fiscal, na noite desse domingo (5/3). A operação ocorreu na altura do km 460 do Anel Rodoviário, no bairro São Gabriel, na Região Nordeste de BH.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares faziam trabalho de rotina na rodovia quando pararam um ônibus interestadual que saiu de São Paulo com destino ao Ceará.

Durante a vistoria no bagageiro, os policiais encontraram duas caixas que não pertenciam a nenhum passageiro.

Em conversa com o motorista, ele informou que o material era uma encomenda a ser retirada no destino final.

Dentro das caixas, a PMRv achou 27 celulares, 20 telas frontais e 19 baterias de iPhone.

O condutor não soube dizer quem era o responsável pela encomenda. Nenhum objeto tinha nota fiscal. O material foi apreendido.