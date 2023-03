Delegado que plantava maconha é exonerado do cargo

Maconha era plantado em pequenos vasos na cobertura do delegado, no Bairro Itapoã (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a exoneração, "a bem do serviço público", do delegado Felipe Cordeiro, de 52 anos. O ato foi publicado no Minas Gerais, órgão oficial do governo do Estado.



Ele foi preso em 29 de agosto de 2019 e afastado do cargo na Delegacia de Venda Nova após ser flagrado por cultivar maconha no seu apartamento de cobertura, no Bairro Itapoã, Região Norte de Belo Horizonte.





Os policiais militares investigaram o delegado a partir de uma denúncia anônima. Na cobertura, foram encontrados três pés de maconha. Também foi preso o enteado de Felipe Cordeiro, de 20 anos.No apartamento, os policiais encontraram, além dos pés de maconha, dezenas de plantas, sementes da droga, estufas e material utilizados no cultivo da erva.



Ao ser preso, o delegado foi encaminhado para a Casa de Custódia, enquanto o jovem foir levado para a Delegacia de Plantão e depois para o sistema prisional. O delegado foi solto por determinação da justiça, depois que o caso foi apurado.

O ato publicado



“Aplica a penalidade de demissão a bem do serviço público a Felipe Cordeiro, delegado de polícia, nível especial, Masp 1.145.094-7, pela prática das transgressões disciplinares”, diz trecho do ato.