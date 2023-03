Dois homens caem de embarcação artesanal e se afogam em Rio Pomba

Dois homens, de 37 e 45 anos, estão desaparecidos após se afogarem às margens do Rio Pomba, próximo à cidade de Laranjal, na Zona da Mata Mineira.



O objetivo era atravessar de uma margem à outra do rio. No entanto, próximo do local de destino, a embarcação virou.



De acordo com os bombeiros, o afogamento ocorreu na manhã desse domingo (05/03). Os homens estavam em uma embarcação artesanal, feita de tambores de plástico azul de 200 litros, criada pela dupla.

Os dois homens caíram no rio. Um deles ficou se debatendo e o outro conseguiu nadar. Quando o último se aproximou do primeiro, ambos se abraçaram e afundaram, não sendo mais vistos por pessoas que testemunharam o acidente.

Os bombeiros realizaram as buscas pelas vítimas por cinco quilômetros. No entanto, não encontraram os homens e nem a embarcação. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira.