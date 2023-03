Familiares denunciam morte de detento e doenças no Presídio de Passos

Presídio do Aclimação tem sido alvo constante de reclamação (foto: Acervo - Folha da Manhã) Mães, pais e mulheres de detentos reclamam das condições e do tratamento no Presídio do Aclimação, em Passos, Sudoeste de Minas. Eles denunciam doenças, falta de medicamentos e atraso para visitas.



Uma mãe, que não quis se identificar, disse que um detento morreu há cerca de 20 dias na cela.“Meu filho está tossindo, pediu xarope através do advogado, e a gente fica preocupada”, disse, afirmando que os remédios estão em falta no presídio.



“Poderia haver um isolamento dos doentes”, queixa-se. Ela disse que estava programada uma manifestação no Fórum de Passos, mas liberaram a visita íntima.



Outra mãe, que também preferiu o anonimato, reclama da quantidade de comida oferecida no presídio. Segundo ela, são 400 g de comida no almoço e 400 g no jantar. “Tem preso que está comendo até as cascas de banana para não passar fome", conta.



“O ambiente do Presídio é insalubre, muito mofo, pouco arejado, o que contribui para o surgimento de doenças", reclama outro.





Sejusp



Por meio da assessoria de Comunicação, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) afirma que não procedem as informações.



“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que em 2023 o Presídio de Passos teve, até o momento, um óbito de detento e que possui como causa falência de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico com foco pulmonar e choque refratário".



Em relação aos casos de tuberculose, "a unidade teve apenas um caso, que ainda está em tratamento".



Síndrome gripal



A Sejusp afirma que o presídio passa por uma síndrome gripal. “Atualmente, o presídio passa por uma síndrome gripal, que está devidamente controlada, com todos os presos devidamente atendidos e medicados".



No Presídio do Aclimação estão 407 presos.