PRF prende mulher com pasta base de cocaína avaliada em R$ 240 mil

Droga estava na mochila da mulher presa (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher transportando pasta base de cocaína equivalente a R$ 240 mil nesta quinta-feira (2/3) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O ônibus em que ela estava ia para Montes Claros, no Norte do Estado.