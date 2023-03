Polícia mineira prende foragido da justiça do Rio de Janeiro

A cidade mineira de Ribeirão das Neves foi escolhida pelo fugitivo para ser seu esconderijo (foto: Redes sociais)

Um homem que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro há cerca de dois anos foi preso pela Polícia Civil, nesse fim de semana, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A prisão foi possível graças a um trabalho conjunto entre as polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que realizaram a busca e localização do fugitivo.

As informações foram repassadas à 3ª Delegacia em Ribeirão das Neves, a partir da 127ª Delegacia em Armação de Búzios, que tinha a indicação da fuga do homem para a cidade mineira.

Os policiais mineiros deram prosseguimento às investigações e localizaram o suspeito numa barbearia, onde ele foi preso. O foragido é suspeito de integrar uma conhecida organização criminosa no Rio de Janeiro e tem extensa ficha criminal, segundo a polícia.