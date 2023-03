Após ficar sem acerto rescisório, trabalhadora será indenizada por danos morais

Mulher havia sido dispensada há mais de nove meses e ainda não havia recebido seu acerto rescisório (foto: TRT-MG/Divulgação)

Os julgadores da Segunda Turma do TRT-MG providenciaram, nesta quinta-feira (2), a indenização da trabalhadora que ficou sem verbas rescisórias.Após examinar o recurso da ex-funcionária, a desembargadora - e também relatora do caso - Maristela Íris da Silva Malheiros constatou que a mulher havia sido dispensada há mais de nove meses e ainda não havia recebido seu acerto rescisório. Para ela, a situação se enquadraria em dano extrapatrimonial, principalmente após notar que a mulher recebia remuneração reduzida.Apesar do atraso no pagamento de salário e do acerto rescisório geralmente constituírem em danos patrimoniais, este processo trata-se de uma exceção. Por conta de seu pequeno salário, além de ter sido dispensada há meses.

"O salário é o meio pelo qual o empregado honra seus compromissos financeiros e garante a sua subsistência e de sua família. Por essa razão, o dano à honra e à dignidade do trabalhador é presumido nos casos em que a ausência do pagamento das verbas rescisórias se dá por tempo prolongado", relatou a desembargadora ao votar.



A partir destes argumentos, a ex-empregadora, uma empresa de teleatendimento, deverá conceder indenização por danos morais no valor de R$ 2 mil. O sócio da companhia terá responsabilidade subsidiária.



O processo ainda está em fase de execução, entretanto, foi suspenso temporariamente enquanto aguarda o andamento de outro processo, cuja fase de execução já se encontra em um estágio mais avançado em relação aos reclamados.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli