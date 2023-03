Malu e Léo: cãezinhos Spitz Alemão Anão se casam domingo no interior de MG

Léo tem 5 anos e cara de bravo, e a meiga e doce Malu, apenas 8 meses: filhos não estão nos planos do casalzinho (foto: Acervo de família)

Malu e Léo são dois cãezinhos da raça Spitz Alemão Anão e vão se casar no domingo (5/03) com todas as pompas e circunstâncias, em Passos, no Sudoeste de Minas. A advogada Carolina Castro Zolini resolveu atender a um pedido da filha, Isabella, de 8 anos, dona da Malu, e vai fazer a cerimônia. Tudo de maneira lúdica, mas o assunto é levado a sério dentro de casa.



A cerimônia e a festa vão ser na pracinha do Condomínio Vale Verde, onde a família mora, com direito a bolo, cerimonialista, madrinhas e floristas (que serão representadass pelas crianças) e tapete vermelho para a entrada da noiva, que, aliás, vai vestida de véu e grinalda. Léo não ficrá por menos, e vai de gravata borboleta.



O casamento começou a ser planejado na semana passada, mas o pouco tempo não preocupa a família de Malu. “Tudo vai dar certo. Vai ser um casamento lindo”, conta a pequena Isabella.



Uma escada servirá de altar, com arranjo de coração floral vermelho, e as crianças convidadas serão servidas com bolo, feito por Carolina, e suco.



Malu foi comprada em São Paulo não faz muito tempo, tem 8 meses de idade, e Léo tem 5 anos. Os dois têm certificado de pedigree. Malu pesa 1,2 quilo. Carol e Isabella tinham dois cãezinhos machos que brigavam muito. Carolina resolveu dar um deles para a vizinha Cláudia, o Léo.

O outro cãozinho teve um destino trágico, que abalou a família: morreu afogado na piscina de casa. Depois disso, Carolina resolveu comprar uma fêmea, Malu, e casá-la com Léo.



“Moramos num condomínio afastado da cidade, então, gosto dessa interação bichos/crianças. Temos até uma coruja que vive solta, foi alimentada quando pequena e hoje convive conosco, vai e volta todos os dias para se alimentar”, conta a advogada.



Se Malu e Léo depois de trocarem alianças vão morara sob o mesmo teto? Não. O casamento é moderno e cada um vai ficar com as suas donas. Os dois não terão filhos, por causa do pequeno porte de Malu, mas isso é outra história...