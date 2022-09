Cachorro tenta roubar bicho de pelúcia em loja; veja o vídeo

Uma gangue para lá de fofa tentou fazer um furto em uma loja em Tabatinga, no interior de São Paulo. Dois cachorrinhos foram flagrados por uma câmera de segurança tentando levar uma ovelha de pelúcia. O brinquedo é maior que os assaltantes.

O caso aconteceu na última segunda-feira (26/9). No vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver que um dos cães entra na loja, enquanto o outro fica do lado de fora. O ladrãozinho puxa a ovelha de pelúcia com a boca e a arrasta até a porta do estabelecimento. Mas o brinquedo fica preso e o cachorro sai sem ele.

Em seguida, é possível ver o cão olhando para os lados, como se estivesse vendo se alguém se aproxima para estragar o furto. Minutos depois, ele volta para a loja e tenta novamente pegar o brinquedo, mas acaba desistindo e foge com o seu parceiro de crime.

Não foi a primeira vez

Cachorro tentou levar ovelha de pelúcia mas o brinquedo ficou agarrado na porta (foto: Reprodução)

O dono da loja, Marcos Alexander Soler, revelou ao G1 que o furto foi denunciado por um cliente. "Ele viu o cachorro descendo a rua e o bicho de pelúcia enroscado na porta. Neste momento, ele entrou e avisou. Ficamos surpresos: 'como assim o cachorro tentou levar o bicho embora?'. Depois de olhar as câmeras de segurança, ficamos bem surpresos", declarou.

Marcos contou, ainda, que essa não foi a primeira vez que a loja foi alvo de uma ação de assaltantes tão fofos. “É a segunda vez que acontece isso. Teve um cachorro que pegou um bichinho ainda menor e acabou levando embora", relatou.

Para tentar localizar o ladrãozinho, Marcos espalhou cartazes de procurado. O cãozinho ganhou o nome de Pacato. "Nossa loja fica com as portas abertas, e achamos até fofo o cachorro levar o bichinho, pena que ele não conseguiu um companheiro para dormir na noite de frio. Vamos aguardar novos episódios", disse.