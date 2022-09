Cachorro caramelo furta marmita enquanto entregador estava distraído

Pelas redes sociais, o restaurante informou que achou o cachorrinho (foto: Reprodução/Redes Sociais ) Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira (14/9). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um cachorro caramelo furta uma marmita da mochila de uma moto, enquanto um entregador, distraído, chamava o cliente no portão de uma casa. O fato ocorreu em Mocajuba, região do Baixo Tocantins, no Pará.









Nesse instante de distração, uma das marmitas cai no chão, e o cãozinho caramelo, que já observava o motoqueiro, pega a sacola com a boca e leva embora. Roseilson retorna à moto para buscar a encomenda e nota que há só uma sacola. Era tarde demais, pois o cachorro já estava longe. O caso aconteceu no último domingo (11/9).





'Furto' descoberto pelas câmeras de segurança

Nas redes sociais, o funcionário explicou que retornou ao restaurante e ficou sem saber como diria ao chefe que a marmita do cliente havia sumido. “Solicitamos o vídeo das câmeras de segurança da rua, pois pensei que alguém poderia ter furtado. Mas, ao assistir às imagens, vimos que foi o cachorrinho”.





Segundo ele, no momento em que foi buscar a marmita, o cliente não acreditou que ela havia sumido. “Não tinha ninguém na rua, eu estava sozinho. Falei com o cliente que a marmita havia desaparecido, mas ele pensou que era brincadeira e não acreditou. Fiquei pensando em como explicaria essa situação”.





Pelas redes sociais, o restaurante informou que achou o cachorrinho. “Encontramos o caramelo malandro.” O estabelecimento também fez um meme com a situação. “O mesmo já foi liberado e está pronto para furtar outro entregador nos bairros de Mocajuba-PA, esse é o Brasil que nós vivemos.”