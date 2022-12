Cachorro invade telejornal local da TV Globo e chama atenção da internet

Fabian caiu na gargalhada com a aparição especial no jornal (foto: Reprodução/ Instagram/ Fabian Loreto)

Nada é mais Brasil que um cachorro caramelo. Tanto que um deles resolveu dar o ar da graça no fechamento da edição do NSC Notícias, telejornal local da afiliada da Globo em Santa Catarina, dessa quarta-feira (28/12). Na verdade, trata-se de uma exemplar: Brenda.

A cadela apareceu no canto da tela e atravessa o estúdio, se dirigindo para a redação. As imagens não passaram despercebidas pelo apresentador e editor-chefe do jornal, Fabian Loreto, que caiu na gargalhada.

O vídeo logo viralizou e o jornalista fez uma postagem para a repórter animal: “A Brenda nos surpreende a cada dia. Ela não anda, ela desfila”. A presença da cadela rendeu até um comentário da conta oficial da emissora. “Participação especial de milhões”, afirmou o perfil.

Fabian também publicou uma imagem da cadela, que encantou os internautas e rendeu muitos elogios. “Que repórter mais cãomunicativa”, brincou uma seguidora. Não dá para dizer que ela não roubou a cena!

Equipe animal

Na verdade, Brenda não é a única representante canina na redação da emissora. Durante a pandemia, a equipe da TV adotou três pets: Brenda, Maromba e Cherrie. Eles chegaram por acaso e encontraram profissionais carentes, que logo adotaram os ‘aumigos’.

"Poucas pessoas vinham trabalhar presencialmente, estabelecemos uma rotina de trabalho em casa. Na TV, as portas ficaram abertas para eles, por causa da circulação de ar. Eles começaram a entrar, tiveram livre trânsito. Estávamos num período pesado de trabalho, a parte emocional também e eles chegavam, davam um cheirinho em um, lambiam um pouquinho outro, davam um 'lambeijo' e a gente foi curtindo também", explicou a jornalista Beatriz Almeida em matéria da TV Globo.

E o trio é presença garantida nos telejornais da emissora. “ A minha mãe adora ver elas aparecendo no jornal. Achamos uma graça cada vez que elas passam“, comentou um perfil na publicação de Fabian.