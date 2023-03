Palácio da Liberdade terá a 1ª Troca da Guarda do ano neste domingo (5/2)

Cerimônia de Troca da Guarda no Palácio da Liberdade (foto: Divulgação/Secult)

O Palácio da Liberdade abrirá, neste domingo (5/3), a temporada de apresentações de Troca da Guarda, às 10h. Esta edição será a primeira de 2023, e contará com a presença dos Dragões da Inconfidência e Exibição dos Cadetes, além da apresentação da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).A solenidade tradicional acontece regularmente no primeiro domingo de cada mês, no mesmo horário.Com movimentos sincronizados, a cerimônia é composta de ritos militares e impressiona pela beleza.

Além disso, os portões do palácio localizado na Praça da Liberdade seguem abertos para que o público conheça os jardins e a área interna. Às 11h acontece a exposição dos carros antigos da Polícia Militar e a apresentação da orquestra.

*Estagiária sob supervisão