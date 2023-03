Imagem da padroeira de MG voltará ao altar da basílica, nesta quinta (2)

Imagem atribuída a Aleijadinho tem 1,25 metro de altura e pesa 100 quilos; estava em processo de restauração (foto: Divulgação ) Os peregrinos que visitarem a Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, a partir desta quinta-feira (2), poderão ver, no altar-mor da ermida do século 18, a imagem da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Após dois meses fora do retábulo, para passar por um processo de descupinização, a peça sacra atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814) voltará ao trono, em momento de acolhida, às 11h.













Igreja do século 18 em Caeté corre risco de cair enquanto espera obras Iniciado em 20 de dezembro, o trabalho de desinfestação teve como responsável o especialista Adriano Ramos, do Grupo Oficina de Restauro. Conforme ele explicou, foi usado o método de anóxia ou anoxia, que consiste em colocar as peças (imagem e degraus) dentro de uma bolha de plástico especial, com barreiras, fechado com válvulas. Na etapa seguinte, foi injetado nitrogênio para retirar todo o oxigênio existente no interior. “Isso mata tudo o que estiver vivo dentro da bolha. Usamos um oxímetro para monitorar e manter zero de oxigênio na bolha”, informou Adriano Ramos.





BARREIRA

Quando a imagem e os dois degraus foram retirados, foi feita uma barreira química e aplicado um inseticida imunizante. Adriano ressaltou que os cupins foram encontrados apenas nos dois degraus do trono da padroeira, e não na imagem do século 18. “Resolvemos agir por precaução a fim de se evitarem surpresas. Não encontramos cupins na imagem, mas é fundamental fazer a prevenção.”





Para realização do serviço de desinfestação, foi montada uma sala especial atrás da Ermida da Padroeira de Minas – Basílica da Piedade, que é a menor basílica do mundo. Adriano destacou que a intervenção tem acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





Conforme noticiou o Estado de Minas em 21 de dezembro, essa foi a quarta vez que Nossa Senhora da Piedade deixou seu altar no templo vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte. A peça tem 1,25 metro de altura por 1 metro de largura e pesa cerca de 100kg. À frente do santuário está o reitor e pároco, padre Wagner Calegário de Souza.





AGENDAMENTOS

O Santuário Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade foi reaberto, para a acolhida de fiéis, peregrinos e visitantes, no dia 22 de fevereiro. As visitas estavam temporariamente suspensas em razão de obras de segurança nas proximidades da estrada que leva ao ponto mais alto da Serra da Piedade. Com a conclusão das obras, as visitas podem ser novamente agendadas pelo site www.santuarionsdapiedade.org.br.