Incêndio no Othon: vítima teve corpo queimado em curto-circuito

Vítima é funcionário terceirizado do Othon (foto: crédito: Leandro Couri)

Um funcionário terceirizado teve o corpo queimado durante incêndio que atingiu o Othon Palace na manhã desta sexta-feira (24/2). Ele teria se ferido na explosão dos painéis de energia, que causou o incêndio no local.

A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que a ambulância do Corpo de Bombeiros saía com a vítima, por volta das 11h30. Ele foi levado para o Hospital João XXIII.





O funcionário Sidney Martins Paranhos, da empresa Luminar Instalação Industrial, foi surpreendido pela explosão durante o serviço de manutenção.

Segundo a assessoria do Othon, as duas empresas estão prestando a assistência necessária para a recuperação de Sidney.





Entenda o caso





O incêndio começou nessa sexta-feira (24/2) por volta das 11h40. A causa do incêndio foi um curto-circuito gerado nos painéis solares do prédio. A fiação do prédio pegou fogo e se alastrou até o 19° andar através da tubulação interna, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas que estavam perto da região ouviram um barulho de explosão





O CBMG está realizando o combate às chamas, ainda com muita fumaça. A rua foi interditada e o trânsito na região ficou congestionado

Rua foi fechada (foto: Leandro Couri)





O Othon Palace foi fechado em 2018 . Desde então, o prédio está desativado, a não ser pelas lojas que dão porta para a rua da Bahia e Tupis e a galeria de lojas do térreo.

