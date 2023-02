Menina de 3 anos tem corte no pescoço causado por linha chilena em Betim

Apesar do susto, o corte não foi profundo, segundo os profissionais de saúde

Uma menina de 3 anos ficou ferida no pescoço ao ser atingida por uma linha chilena, enquanto andava de bicicleta em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O caso ocorreu na quarta-feira (22) e a mãe da menina, de 23 anos, afirmou que o pai estava próximo quando o acidente aconteceu. A criança brincava na avenida Manhuaçu, no bairro Niterói.

Em um certo momento, ela gritou para o pai, afirmando que tinha se machucado e, no susto, conseguiu desviar da linha.

O pai a socorreu e viu uma grande quantidade de sangue no pescoço da menina. Ele, com a ajuda de uma mulher que passava de carro pelo local, lavou a filha em um hospital particular da região.