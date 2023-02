Incêndio no Othon: 'Teve uma explosão e logo tava tudo tomado', diz lojista

Um incêndio atingiu o Hotel Othon no fim da manhã desta sexta-feira (24) e pôde ser percebido a longa distância. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros.





'Foi um susto", relatou uma manicure que trabalhava na galeria do edifício (foto: Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Estado de Minas apurou alguns relatos de comerciantes que estavam na região. A manicure Rose Andrade, de 57 anos, conta que estava atendendo uma cliente, quando começaram a sentir um forte cheiro de queimado.













Segundo informações preliminares divulgadas pelos bombeiros, o problema foi causado por um curto-circuito nos painéis de energia.



O lojista José Rodrigues, de 73 anos, que trabalha em uma ótica no 2º andar do prédio, conseguiu ouvir uma explosão na rede elétrica.



"Teve uma explosão e logo tava tudo tomado pela fumaça. Mantive a calma, fechei a loja e fui orientando meus colegas a fazer o mesmo", disse.