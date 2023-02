Apuração das escolas de samba tem jurado dorminhoco e quebradeira

A apuração do desfile das escolas de samba de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, foi marcada por polêmica, quebradeira e até jurado dorminhoco.





O resultado deu o título de vencedora a escola de samba Unidos do Padre Faria. Durante a contagem dos votos, o clima esquentou quando o presidente de uma das escolas chutou uma mesa e teve que ser contido pelos seguranças presentes no auditório da Secretaria de Turismo e Cultura, nessa quarta-feira (22/2).

De acordo com o presidente, Wagner Batista, o clima tenso vem desde a apresentação da Escola de Samba Aliança da Piedade na praça Tiradentes, na terça-feira (21/2), quando um dos jurados dormia durante o desfile.





Segundo o presidente, a solução encontrada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto foi dar nota 10 para todos os quesitos avaliados pelo jurado dorminhoco para todas as nove agremiações concorrentes.









Com a mudança, o resultado teve uma diferença de apenas 0,2 décimos da segunda colocada, a Escola de samba Acadêmicos do São Cristóvão.





Inconformado, o presidente da Aliança da Piedade afirma que a escola teria chances de ser campeã, mas o quarto jurado deu nota 8 no quesito alegoria e nota 9 em outros.





Secretária de Cultura de Ouro Preto afirma que jurado cochilou após avaliar a escola de samba (foto: Divulgação/arquivo pessoal) "As notas baixas da última jurada nos prejudicou e somado a isso, a nota 10 a todos quesitos pode ter elevado o resultado das outras escolas. Estávamos em primeiro lugar com os outros dois jurados e ao ver que não tinha mais chance, saí da sala e chutei uma mesa que tinha uma jarra de água e uma cesta de maçãs".





O presidente da escola de samba Aliança da Piedade se diz arrependido pelo ato, mas ressalta que houve injustiça. Ele conta que foi abordado pelos seguranças, mas não chegou a ser detido pela Polícia Militar. O momento foi filmado pelo jornal Voz Ativa que transmitia ao vivo a apuração do resultado do carnaval.





"Errei, mas quem roubou a nossa escola foi a secretária de cultura que colocou jurados que não estavam preparados para julgar. Se no ano que vem continuar com a mesma gestão, não iremos participar do desfile", destacou.





Outra agremiação se manifesta





Também inconformada com desfecho do carnaval 2023, a segunda colocada, Escola de Samba Acadêmicos de São Cristóvão, soltou uma nota de repúdio engrossando o coro sobre "o resultado vergonhoso das apurações do desfile".





A nota diz que "a escola está ciente que em uma disputa tem horas que ganhamos e horas que perdemos, mas vivenciamos um resultado manipulado sem sombra de dúvidas, escolas de níveis elevadíssimos sendo rebaixadas a colocações inaceitáveis".





A nota também dá apoio à escola de samba Aliança da Piedade e diz que "foi a única que trabalhou de sua maneira para competir de igual com a Acadêmicos de São Cristóvão. Seria uma honra perder um carnaval limpo e transparente para essa agremiação. O choro é livre, mas o repúdio também".





A segunda colocada emitiu nota de repúdio sobre o resultado final (foto: Reprodução/Instagram)





O que diz a Secretaria de Cultura





Em resposta a secretária de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Margareth Monteiro afirma que o jurado não dormiu durante a apresentação da escola de samba Aliança da Piedade.





"Ele apenas cochilou após já ter avaliado a escola. Achamos que ele se sentiu mal após tantas horas, sentado observando as agremiações".





A secretária conta que a Comissão Provisória , responsável pela organização do carnaval de Ouro Preto avaliou o caso e com os outros presidentes das escolas de samba, decidiram que a nota dele seria 10 para todas as escolas.