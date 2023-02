Mãe e filha caem com moto em buraco de rua em Uberaba

A motociclista foi surpreendida pelo buraco, que se abriu devido a erosão provocada, provavelmente, pelas constantes chuvas (foto: Redes Sociais/Divulgação)





Mãe e a filha caíram de moto em um buraco que se abriu no asfalto no Bairro Estados Unidos, em Uberaba. O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (23/2), ao lado da Praça Manoel Terra, em frente à Igreja Santa Rita.





Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Uberaba, as vítimas sofreram escoriações leves.





"O trauma foi de baixa energia, tendo as vítimas se levantado e aguardado o atendimento na calçada", informa nota da corporação.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) levou as vítimas até o Hospital São Domingos.





Erosão





A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) divulgou nota na qual declarou que a equipe técnica detectou o rompimento de parte da rede pluvial na Praça Manoel Terra, na quinta-feira.





"A situação provocou abatimento no asfalto, próximo ao passeio. O local já está sinalizado".



A Companhia programou a manutenção na rede para esta sexta-feira (24/2).