Desaparecido há uma semana, homem é encontrado morto em rio

As causas da morte de um homem que estava desaparecido há uma semana serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encontrado na tarde desta quinta-feira (23/2) no rio Uberabinha, em Uberlândia.

O corpo foi avistado boiando no rio na altura do bairro Jaraguá, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Bombeiros foram chamados para retirada do cadáver da água.