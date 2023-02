PM prende três suspeitos de executar homem com socos, chutes e pauladas

Os três suspeitos foram levados para a Delegacia de Ribeirão das Neves (foto: PCMG)





A Polícia Militar prendeu, por volta de 13h desta quinta-feira (23/2), os três suspeitos do assassinato de Romário Mendes da Silva, de 29 anos. Ele foi morto no início da madrugada, a socos, chutes e pauladas, na Alameda dos Cardeais, em frente ao número 4, Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A PM foi chamada pela companheira da vítima, que disse ao telefone, que ele estaria sendo agredido por um grupo de pessoas, próximo de casa.





Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima caída na rua, Alameda dos Cardeais, com um pedaço de madeira sujo de sangue ao lado do corpo. Ainda de acordo com a PM, a vítima estava com ferimentos profundos e inchaços na região da cabeça.





Segundo a companheira do homem, ele saiu de casa no início da noite de ontem, para beber em um bar na mesma rua. Horas depois, ele voltou para casa alterado, apavorado e pegou um facão, gritando para a mulher que iria matar alguém.





A mulher contou que tirou o facão da mão do homem, mas não conseguiu impedi-lo de sair de casa. Pouco tempo depois, ele retornou à casa, perseguido por um grupo de pessoas.





Três homens invadiram a casa, atrás de Romário, que foi agredido. Ele conseguiu sair correndo para a rua, mas foi seguido e alcançado, quando foi agredido novamente.





Importunação





Segundo testemunhas, Romário chegou ao bar e começou a beber. Em dado momento, começou a importunar uma mulher. O companheiro da mulher não gostou e foi tirar satisfação.





Amigos do homem também partiram para cima de Romário, que conseguiu fugir. Pouco tempo depois, voltou ao bar e novamente foi agredido e fugiu para casa, sendo perseguido.





Com informações sobre os possíveis agressores, os policiais militares, comandados pelo major Ravilson, conseguiram identificar e prender os agressores. Um deles confessou ter participado da execução. Os três suspeitos foram levados para a Delegacia de Ribeirão das Neves, onde estão sendo autuados.





A vítima tinha inúmeras passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de armas.