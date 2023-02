"Cala a boca, sua macaca": polícia investiga suspeita de injuria racial

Polícia atende caso de racismo em bar no Salgado Filho, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. )

Na noite de ontem (22), uma mulher foi chamada de macaca dentro de um bar no Salgado Filho, em BH, enquanto estava assistindo ao jogo do Atlético-MG pela Libertadores com o marido.

Assim, começou uma discussão entre as duas. No bate-boca, a mulher que pediu para baixarem o voluma teria dito, "Cala a boca, sua macaca", e em seguida voltou lpara a casa dela, conforme a vítima disse aos policiais militares.

A vítima chamou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência (BO) por racismo. A PM foi à casa da suspeita, que confessou ter ido ao bar, mas negou o ato racista, afirmando que não teve contato com ninguém do bar além do dono, e que a vítima criou a história para prejudicá-la.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. A mulher, de 63 anos, foi ouvida na Central Estadual do Plantão Digital e liberada. Um procedimento foi aberto para analisar se houve prática de racismo da moradora.

*estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen