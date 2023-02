Homem morre a pauladas na Grande BH

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do homem, de 29 anos, foi levado para o IML (foto: Reprodução)

Um homem, de 29 anos, foi morto a pauladas no início da madrugada desta quinta-feira (23/2) no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada via 190, com uma denúncia informando que um grupo de pessoas estava agredindo um homem a pauladas.

A Polícia Militar foi até o endereço indicado e encontrou a vítima caída na rua, com um pedaço de madeira sujo de sangue ao lado do corpo. Ainda de acordo com a PM, a vítima estava com ferimentos profundos e inchaços na região da cabeça.

O Samu foi acionado e confirmou a morte da vítima.

Segundo a companheira do homem, ele saiu de casa no início da noite de ontem para beber em um bar da região. Horas depois, ele voltou para casa alterado, pegou um facão e disse que ia matar alguém.

A mulher ainda informou que conseguiu tirar o facão da mão do homem, mas não conseguiu impedi-lo de sair de casa.

Logo depois, ele voltou, sendo perseguido por um grupo de pessoas. De acordo com testemunhas, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada no meio da rua. Um dos suspeitos estava com um pedaço de madeira na mão.

A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi levada para a Polícia Civil.

Até o momento, ninguém foi preso.