Suspeito de roubar obra da Prefeitura de Contagem é preso

Durante rastreamento na região, suspeito foi localizado dentro do carro usado no roubo (foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, suspeito de roubar uma obra da Prefeitura de Contagem, foi preso na noite dessa quarta-feira (22/2), no Eldorado.

Segundo o boletim de ocorrência, três suspeitos renderam o vigia da obra com uma faca e roubaram máquinas e ferramentas.

Durante rastreamento, a Polícia Militar encontrou um carro Fiat Strada, com as mesmas características do veículo usado pelos suspeitos no momento do crime.

Quando percebeu a chegada da PM, o motorista tentou fugir, mas foi cercado. Ele confirmou participação no roubo e informou que parte do material levado da obra estava em sua casa.

A polícia recuperou três alavancas, uma chave inglesa, tesouras e a faca usada no roubo. Dentro do veículo do suspeito, que tem queixa de furto, tinha uma sacola com fios cortados e baterias de carro.

Os outros dois suspeitos ainda não foram localizados.

De acordo com o vigia, uma compactadeira industrial também foi roubada, mas ainda não foi encontrada.

O suspeito e o material recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O carro usado no crime foi levado para o pátio do Detran.