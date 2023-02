Carro desgovernado invade a calçada e atropela pai e filha em Uberaba

Carro ainda bateu em uma árvore depois de atropelamento de pai e filha (foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) Pai e filha, de 27 e 6 anos, ficaram gravemente feridos ao serem atropelados por um carro desgovernado na tarde desta segunda-feira (20), no Bairro Alfredo Freire, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Leia também: Roubo em Uberaba: mulher é arrastada por suspeitos em moto; veja Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem e a filha dele foram surpreendidos pelo veículo que invadiu a calçada na Rua Carolina Pucci Mulinar. O acidente aconteceu em frente à casa da família, por volta das 13h25. Com impacto, o automóvel de passeio ainda bateu contra uma árvore e uma motocicleta.

O pai dela apresentava sinais de fratura na perna direita. Ele foi imobilizado e socorrido pela guarnição ao Hospital São Domingos.

O motorista do carro foi detido pela equipe da Polícia Militar e encaminhado para a delegacia de plantão. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e apura as causas do acidente.