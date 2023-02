Suspeito de falsificar documentos é preso em Minas

Além de mandado de prisão, Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 23 anos, foi preso nessa quinta-feira (16/2), suspeito de falsificar documentos em Santa Maria do Suaçuí, Região Leste de Minas.

O suspeito foi detido pelo polícia Civil durante cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva.

O caso vem sendo investigado desde janeiro deste ano, quando uma tabeliã acionou a Polícia Militar para registrar possíveis irregularidades de selos consignados em documento apresentado no Cartório de Notas da comarca.

A Polícia Civil iniciou as apurações, com depoimentos e levantamentos sobre a vida do suspeito, sendo verificado que ele estava desempregado, mas, frequentemente, circulava em veículos caros.

A Polícia Civil constatou indícios que ligam o suspeito aos crimes de falsificação documental e adulteração veicular.

Durante a ação, foram apreendidos nove veículos sem documentação, bem como oito cartões de identificação veicular alfanumérica e dezenas de documentos de veículos diversos.

Os agentes ainda encontraram duas munições de calibre 32 escondidas no quarto do homem.

Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, e em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.