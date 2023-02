Defesa Civil vai reforçar envio de alertas preventivos durante o Carnaval

Alertas da Defesa Civil vão ser reforçados e podem ser recebidos gratuitamente (foto: Divulgação / Defesa Civil)

Com um carnaval com fortes previsões de chuva , a Defesa Civil irá reforçar as medidas de segurança que devem ser adotadas durante chuvas, temporais e outros fenômenos meteorológicos, via SMS, para usuários cadastrados.

A intenção é promover aos foliões a segurança durante as festividades carnavalescas e o acesso à informação de forma mais facilitada.





De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, coronel Waldir Figueiredo, o envio dos alertas durante o carnaval vai ajudar a reforçar uma cultura de prevenção, percepção do risco e adoção de medidas de proteção por parte da população.





Segundo a entidade, é importante estar atento para ruas alagadas e encostas de morros, evitando, se possível, a proximidade com esses locais. Não se abrigar nem estacionar veículos embaixo de árvores também.





Deve-se estar atento também para os riscos geológicos. Trincas nas paredes, portas e janelas emperrando, surgimento de empoçamento de água no quintal e outros sinais podem indicar deslizamento de terra. A indicação, nesse caso, é sair imediatamente do imóvel e entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).





Os foliões podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Também é possível realizar o acompanhamento através das redes sociais (@defesacivilbh)

