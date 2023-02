Carnaval em BH: bloco Chama o Síndico comanda festa na Afonso Pena

A expectativa para esta edição do carnaval é de que 5 milhões de pessoas tomem as ruas da capital mineira (foto: Túlio Santos/EM/D.A/Press)

Na reta final do pré-carnaval de Belo Horizonte – que termina na próxima sexta-feira (17/2) – os belo-horizontinos lotam as ruas do Centro, nesta quarta-feira (15/2), com a passagem do bloco Chama o Síndico.

Ver galeria . 9 Fotos Bloco Chama o Síndico, em BH, nesta quarta-feira (15/2) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Quinta-feira

Na noite desta quinta-feira (16/2), os foliões vão se concentrar para acompanhar o Bloco da Bicicletinha, em que participantes desfilam de bicicleta. A concentração acontecerá na avenida Arthur Bernardes, 250, na Vila Paris, na região Centro-Sul da capital.



A edição deste ano do Carnaval de Belo Horizonte segue até 26 de fevereiro. Na última edição, realizada em 2020, a festa teve 4,45 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5 milhões de pessoas encham as ruas da capital.